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Президент Литви порівняв окупацію Криму з колесами Tesla

Юрій Лящук
glavcom.ua
Президент Литви порівняв окупацію Криму з колесами Tesla
Гітанас Науседа не погоджується із заявою Маска
фото з відкритих джерел

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на останні заяви американського мільярдера, засновника компанії SpaceX Ілона Маска

Президент Литви Гітанас Науседа не погодився з публікацією Ілона Маска, порівнявши окупацію Криму РФ з крадіжкою коліс.

«Дорогий Ілон Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить їх законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва голосували за це. Просто кажу», – написав він у Twitter.

3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Згодом він також запропонував своїм підписникам в Twitter – понад 107 мільйонів читачів – взяти участь в опитуванні.

Наразі більшість голосів демонструє Маску, що його пропозиція безглузда. Проголосувати і пояснити мільярдерові, що він не має рації, можна тут.

На неприйнятну пропозицію Маска відреагував і старший радник конгресу США Пол Масаро. Він написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін.

 

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Теги: Крим Литва Tesla Ілон Маск окупація Фаустас Науседа

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