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Зеленський звільнив посла у Казахстані, який оскандалився заявою про вбивство росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський звільнив посла у Казахстані, який оскандалився заявою про вбивство росіян
Петро Врублевський спричинив дипломатичний скандал у Казахстані
фото з відкритих джерел

Український посол в Казахстані, який став фігурантом дипломатичного скандалу, втратив посаду

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного на повноважного посла в Казахстані Петра Врублевського, який отримав небажаний статус через свої недипломатичні висловлювання. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

У тексті документа не уточнюється причина звільнення.

Зеленський звільнив посла у Казахстані, який оскандалився заявою про вбивство росіян фото 1

Відомо, що раніше Петро Врублевський став фігурантом дипломатичного скандалу, коли на прохання прокоментувати ситуацію в Україні ще 21 серпня заявив: «Намагаємося вбити якнайбільше їх (росіян). Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

Ця заява викликала негативну реакцію з боку міністерства закордонних справ Казахстану.

«До української сторони було доведено про неприйнятність висловлювання Петра Врублевського, який зачіпає почуття казахстанців, особливо етнічних росіян. Українській стороні також було заявлено про невідповідність подібних висловлювань із роботою посла», – повідомив раніше офіційний речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Нагадаємо, раніше на сайті російського МЗС було оприлюднено коментар речниці відомства Марії Захарової з вимогою до казахстанської сторони «вжити заходів для якнайшвидшої остаточної висилки» українського посла Петра Врублевського.

Представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров зазначив, що коментар офіційної представниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів. Як уточнив Смадіяров, у зв'язку з цим у МЗС Казахстану був викликаний посол Росії у країні Олексій Бородавкін.

Читайте також: Скандал у Казахстані. Хіба наш посол сказав щось не так?
Теги: посол указ Володимир Зеленський дипломатія МЗС Казахстан

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Політика

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