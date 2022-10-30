Росія отримує електроніку для зброї через Вірменію і Казахстан: подробиці від Time

Різке зростання експорту деяких видів побутової техніки до Казахстану та Вірменії, як пише Time, схвилювало чиновників Євросоюзу

Несподіване і дивне зростання експорту європейських пральних машин, холодильників і навіть апаратів для відкачування грудного молока в країни, які межують з Росією, породжує підозри чиновників, що така торгівля може допомагати російському дикторові Володимиру Путіну воювати проти України. Джерела видання Time вважають, що Росія може використовувати електроніку з цієї побутової техніки для виробництва зброї в умовах санкцій.

Видання зазначає, що за останні вісім місяців Вірменія імпортувала більше пральних машин з ЄС, ніж за попередні два роки разом узяті, про що свідчать дані Євростату. А Казахстан закупив європейських холодильників на $21,4 млн, що втричі більше, ніж за аналогічний місяць рік тому. Казахські державні дані також підтверджують стрімке зростання експорту в Росію не лише холодильників, а й пральних машин і апаратів для відкачування грудного молока.

У матеріалі також зазначається, що країни Євразійського Союзу можуть перепродавати Росії товари, які більше не імпортуються напряму, щоб скористатися становищем Москви. Або ж російські компанії розбирають іноземну побутову техніку, щоб використати її компоненти і напівпровідники в своїй продукції цивільного призначення. Але в Європі чиновники непокояться, що принаймні частина цих товарів і компонентів можуть бути використані у військових цілях. Тому уряди тепер пильно стежать за зростанням експорту в країни, які межують з Росією.

Європейські чиновники вже публічно заявляли, що бачили деталі з холодильників і пральних машин в російських танках і іншій зброї яка використовується у війні проти України. Як інформують джерела видання, цілком можливо, що деталі і мікрочіпи з іншої побутової техніки використовуються з військовою метою. Дані про торгівлю свідчать, що, наприклад, експорт апаратів для відкачування грудного молока з ЄС у Вірменію збільшився втричі впродовж першого півріччя 2022 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом торік. При цьому рівень народжуваності у Вірменії впав на 4,3%. А європейський експорт таких пристроїв у Казахстан взагалі виріс на 633% всього за півроку. Хоча народжуваність в країні скоротилася на 8,4% за цей же час.

Через війну, яку Путін розв’язав проти України, російська економіка сильно постраждала від санкцій, які позбавили майже кожен сектор її економіки доступу до важливих компонентів. Західні мікрочіпи і інші деталі використовувалися для виробництва як базової військової техніки, наприклад, засобів радіозв’язку, так і передового озброєння включно з ракетами, винищувачами і субмаринами. Москва припинила публікувати дані про торгівлю з початку вторгнення в Україну. Однак, російський попит на імпорт електронні апарати для відкачування грудного молока з Казахстану більш ніж подвоївся за вісім місяців війни, якщо порівнювати з 2021 роком. І про це говорять казахські дані. Азіатська країна також продала Росії пральних машин на $7,5 млн. Хоча в попередні два роки такого казахського експорту взагалі не було. Також Казахстан в 10 разів збільшив продаж холодильників в РФ.

«Навіть найбільш передове російське озброєння часто виготовляється зі стандартних компонентів мікроелектроніки, яку можна знайти в цілому спектрі комерційних товарів. Абсолютно можливо, що російська військова промисловість імпортує побутові товари, щоб розбирати їх на деталі», – сказав директор Розвідки на основі відкритих джерел і аналізу в Королівському інституті об’єднаних служб (RUSI) Джеймс Бірн.

Відстежити, куди прямує закуплена в ЄС техніка, важко. Тому що Вірменія, Казахстан і Росія входять до Євразійського союзу, а отже між ними немає митного контролю. Європейські компанії можуть відмовлятися від прямих поставок в Росії, навіть якщо їхня продукція не під санкціями, побоюючись репутаційних наслідків. Вони також можуть не знати, що їхні товари насправді відправляють в РФ.

Європейські чиновники кажуть, що вводити обмеження на експорт побутової техніки важко, тому що такі товари не підпадають під категорію таких, продаж яких порушує санкції. Хоча нещодавно ЄС ухвалив рішення, яке дозволяє йому запроваджувати санкції навіть проти компаній за межами об’єднання, якщо вони допомагають європейським постачальникам обходити обмежувальні заходи. Казахстан запевняє, що не допомагає Росії обійти санкції. І немає доказів того, що уряд країни допомагає в цьому Москві.

Водночас, як ідеться у публікації, не відомо, які саме деталі з побутової техніки може використовувати Росія для виготовлення зброї. При цьому всі прилади містять мікрочіпи. І не маючи доступу до західних деталей, Росія може використати їх для виробництва зброї. Прессекретар Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер сказала, що ЄС пильно стежить за торговельними потоками, щоб виявити можливі способи обійти санкції проти РФ. Єврокомісія також відстежує «деталі, які використовує російська армія проти України, спираючись на експертний аналіз залишків від знищеної російської зброї».

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Росія вже зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона роками покладалася при виробництві зброї, і відчайдушно намагається його заповнити.

До слова, на тлі санкцій проти Росії через введення російських військ на територію України частка бракованої продукції у постачанні мікрочіпів та компонентів китайських виробників до РФ зросла у 20 разів, з двох до 40 відсотків.