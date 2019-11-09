Зеленський зобов’язав уряд до кінця року розробити нові правила для ФОП, залізниці та бурштину



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Президент України Володимир Зеленський

Президент підписав указ про невідкладні заходи щодо реформ та зміцнення держави

У документі йдеться і про продовження економічних реформ, і про впровадження європейських стандартів, і про оборонну сферу, зокрема.

Голова України Володимир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави», повідомляється в суботу, 9 листопада, на сайті президента.

Так, до кінця року Кабмін повинен вжити заходів щодо розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради та супроводження законопроектів щодо створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та поліпшення якості відповідних послуг, функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашенню заборгованості на оптовому ринку електроенергії, яка утворилася до 1 липня, лібералізації діяльності в сфері виробництва етилового спирту і лібералізації трудових відносин та оновлення законодавства про працю.

Також очікується розробка урядом проектів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців – введення дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП та пом’якшення їх відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Кабмін до кінця року має розробити і затвердити план заходів щодо підвищення позицій в рейтингу Doing Business і завершити процедуру відокремлення діяльності з транспортування газу від діяльності з його видобування і постачання та створення незалежного оператора газотранспортної системи України.

До 31 грудня має бути забезпечено початок масштабної приватизації, зокрема визначено п’ять об’єктів великої приватизації.

Згідно з указом, до кінця року повинні підготуватися і до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, включаючи створення електронного реєстру інженерів-землевпорядників.

Крім того, уряду доручено забезпечити формування незалежних наглядових рад усіх держбанків; затвердити план заходів щодо створення та впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; впровадити перший етап реалізації проекту «Е-Малятко» та переглянути кордони госпітальних округів.

Ще передбачається введення до кінця року нової сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів. Планується підвищення рівня держпідтримки сімей з дітьми. Має бути розроблено техзавдання електронної платформи «Е-ветеран».

Крім усього перерахованого вище, указ Зеленського передбачає і запровадження до кінця року нової об’єднаної системи керівництва й управління силами оборони, що відповідає стандартам НАТО, розробку структури Плану оборони країни. До кінця 2020 року уряд має визначити принципи організації та проведення оборонного планування, управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду членів НАТО і ЄС.

У зовнішній політиці до кінця року і протягом наступного – зміцнювати міжнародну підтримку України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності та забезпечувати постійну міжнародну підтримку курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Також Комісія з питань правової реформи до 1 грудня має подати на розгляд Зеленському пропозиції про зміни до Конституції в частині децентралізації влади.

Президент, крім іншого, наголосив й на пріоритетності продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки непрацюючих кредитів у банківському секторі та впровадження кращих міжнародних практик корпоративного управління у держбанках.

«Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всі зусилля, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків та на докапіталізацію держбанків через несумлінних позичальників», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський доручив Кабінету міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності засобів масової інформації.