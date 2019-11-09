Зеленський не розуміється ні на чому і не питає у фахівців, – експерт



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Інтелектуальний рівень, в принципі, дуже непоганий для п’ятикласника – Поярков

Схоже, що президент Володимир Зеленський навмисне не питає думки фахівців перед тим, як записувати відео та давати інтерв’ю

Таку думку висловив ведучий «Прямого» Сергій Поярков.

«Інтелектуальний рівень, в принципі, дуже непоганий для п’ятикласника. Але мене засмучує, що нашому п’ятикласнику 42 роки», – прокоментував Поярков відео Зеленського за кермом «Тесли».

«І він правий іноді. Він каже: «Такої партії ніколи не було». Вова, так і її зараз немає. Бо партії нема. І якщо послухати, що воно несе, там «у нас є фермери», «просто прості люди»… А що роблять фермери і прості люди в парламенті? Чому в операційній немає фермерів і простих людей, які вирізають апендицит, а в парламенті вони є?», – задається питанням Поярков.

Він також нагадав, що Зеленський не може, як він загрожує, звільняти міністрів коли заманеться, оскільки вони мають імунітет терміном у рік.

Крім того, Зеленський продемонстрував повне нерозуміння ситуації під час візиту на завод ім. Малишева, вказує Поярков.

«По-перше, завод Малишева будували ледь не за Сталіна. По-друге, там збудовані цехи таким чином, що там взимку їх неможливо отопити. Фізично. Там температура взимку навіть мінусова. Якщо на вулиці мінус 35, то там в цеху мінус 3, як ти його не опалюй. Бо це все йде в повітря. Його фізично неможливо. По-друге, це збиткове підприємство, якому Зеленський ще на 20% підняв ціну на газ. І він, піднявши їм ціну на газ, каже: «Ой, як це можливо? Негідники-попередники. Ой негідники. Там же нуль градусів», – сказав ведучий.

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