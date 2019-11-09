Путін, Скабєєва, Ахметов і Кобзон. Жителі окупованого Донбасу назвали людей, яким вони вірять



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Президент України Володимир Зеленський за рівнем довіри серед опитаних жителів ОРДЛО опинився нижче Жиріновського

Серед основних авторитетів у жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей – президент Росії Володимир Путін, а також російські телеведучі-пропагандисти Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва.

Про це йдеться у результатах кількісного дослідження громадської думки на окупованих територіях Донбасу, проведеного з 7 по 31 жовтня компанією «Нью імідж маркетинг груп» та оприлюдненого у виданні «Дзеркало тижня».

Зокрема, на першому місці серед лідерів довіри в ОРДЛО – президент РФ Путін (за нього проголосували 11,2% опитаних); на другому – пропагандист Соловйов (9,2%); на третьому – «ніхто, немає таких» (7,2%); на четвертому – пропагандистка Скабєєва (6,7%); на п’ятому – загиблий ватажок терористичної організації «ДНР» Олександр Захарченко (4,1%); на шостому – нинішній ватажок «ДНР» Денис Пушилін (2,9%); на сьомому – глава МЗС Росії Сергій Лавров (2,5%); на восьмому – український бізнесмен Рінат Ахметов (2,4%); на дев’ятому – радянський і російський естрадний співак Йосип Кобзон, який активно підтримував агресивну політику Путіна щодо України, а також терористичні угрупування в Донецьку і Луганську (2,4%); на десятому – Родіон Мірошник, представник «ЛНР» у політичній підгрупі на мінських переговорах (1,9%).

Варто також зазначити, що Президент України Володимир Зеленський за рівнем довіри серед опитаних жителів ОРДЛО опинився на 18-му місці (1,3%).

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 – у непідконтрольній частині Луганської і 806 – у непідконтрольній частині Донецької областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 року, скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв’ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, у районі населеного пункту Богданівка українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.