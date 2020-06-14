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    Суспільство

    Сьогодні минає шоста річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом

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    Сьогодні &ndash; шоста річниця катастрофи літака Іл-76 - Сьогодні минає шоста річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом
    Сьогодні – шоста річниця катастрофи літака Іл-76

    На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади та 9 членів екіпажу

    Сьогодні, 14 червня, шоста річниця катастрофи українського військового літака Іл-76, який перевозив українських десантників до Луганська і був збитий терористами.

    Військово-транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська був збитий проросійськими бойовиками з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

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    Сьогодні минає шоста річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом
    Сьогодні минає шоста річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом
    Сьогодні минає шоста річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом

    Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою з початку антитерористичної операції і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період її незалежності. Одноразова, катастрофічна загибель великої кількості особового складу внесла корективи в плани АТО: як наслідок, у липні українські війська змушені були з боями і новими втратами пробивати сухопутний коридор через Щастя до Луганського летовища.

    Через трагедію Міноборони України усунуло від своїх обов’язків ряд військових. Зокрема, й заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. 27 березня 2017 року Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років тюрми, однак генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває й досі.

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