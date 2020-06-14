Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє поранені



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Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Луганського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши у бік наших позицій пів сотні снарядів. Свою артилерію окупанти розмістили безпосередньо в Калінінському, що на східній околиці Горлівки, поруч з будинками цивільних мешканців. Три рази, впродовж доби, агресор вів вогонь по оборонцях Кримського застосувавши при цьому міномети калібрів 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Аналогічні види мінометів та великокаліберні кулемети російські найманці задіяли на підступах до Попасної. Також з мінометів калібру 120 мм ворог відкривав вогонь біля Троїцького та Новозванівки, а по оборонцям Пищевика — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поруч з населеним пунктом Катеринівка противник для обстрілів застосовував міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» опорні пункти українських оборонців неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки агресор обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення. Наші захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали підрозділам противника гідну відсіч», — повідомили у штабі.

За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.

«Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, агресор припинив свою активність», — повідомили військовослужбовці.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» тричі обстріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське.

«Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», — повідомили у штабі.

Як повідомлялося, Росія поставляє до тимчасово окупованих територій України озброєння та військову техніку.

Раніше повідомляли, що на Донбасі бойовики відмовляються відновити пропуск людей через лінію зіткнення, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.