Зеленський зустрівся з Джамалою напередодні від'їзду співачки до США (фото)

Зараз дуже важливо розповідати світові про події в Україні

В Америку співачка Джамала вирушає з важливою місією

Українська співачка Джамала напередодні поїздки до США зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. Офіційна зустріч виконавиці з лідером країни відбулася в Офісі президента. Також серед запрошених був чоловік виконавиці Сеїт-Бекір Сулейманов, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про розмову з Джамалою Володимир Зеленський розповів у своїх соціальних мережах та наголосив, що зараз дуже важливо розповідати світові про події в Україні.

«Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти й перемагаємо. Але без допомоги США – лідера в підтримці України, якої ми й надалі потребуємо, нам було б дуже складно. Тому напередодні поїздки співачки Джамали до США для участі в громадських і культурних заходах поспілкувалися про те, що сигнали від відомих діячів культури й мистецтва точно мають вплив у світі. Голос Джамали чутно всюди. Тож це чудова можливість іще раз нагадати всім, що в Україні триває війна», – зауважив президент.

Раніше Зеленський заявив, що Росія до кінця року втратить 100 тис. військових.

Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.