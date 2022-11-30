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Зеленський: Росія до кінця року втратить 100 тис. військових

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський: Росія до кінця року втратить 100 тис. військових
ЗСУ тримають жорстку оборону на фронті
фото: Reuters

Окупанти намагаються наступати в Донецькый області

Росія щодня втрачає на війні в Україні сотні мобілізованих і найманців, а до кінця року вони можуть втратити вбитими 100 тисяч своїх військових. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що ситуація на фронті залишається складною – окупанти все ще намагаються наступати в Донецькій області, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині та проводять певні дії на півдні. Але ЗСУ тримають оборону і щодня не дозволяють ворогу втілити свої наміри в життя.

«Вони поклали там (в Донецькій області – «Главком») свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони. Іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме», – заявив президент.

Відзначимо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 380 рашистів.

Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

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Теги: росія Україна війна Володимир Зеленський

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