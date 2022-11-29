Ядерна зброя не гарантує Росії перемоги у війні – глава МЗС Фінляндії

Ядерні держави не завжди виходили переможцями у війнах

Наявність у Росії ядерної зброї не означає, що вона виграє війну в Україні. Ядерні країни раніше вже зазнавали поразки у війнах. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє «Європейська правда».

«Так, Росія – ядерна держава. Але якщо подивитися в минуле, там було багато війн, у яких брали участь ядерні держави – і ці ядерні держави не виходили з них переможцями. Досить згадати ту ж В'єтнамську війну. Ядерна держава не завжди каже останнє слово у конфлікті», – заявив Хаавісто.

За його словами, війна в Україні – це особлива ситуація, в якій Захід, включаючи кілька ядерних держав, виступає проти Росії.

«Поки що ядерна зброя існує – ядерна ескалація можлива. Звичайно, при цьому держави мають свої ядерні доктрини і утримуються від використання ядерних потужностей та загроз ядерною зброєю, але ми не можемо виключити також і ядерну війну. І це одне з важливих завдань людства – намагатися уникнути ядерної ескалації, адже в ядерній війні переможців не буде», – наголосив глава МЗС Фінляндії.

Раніше повідомлялось, що оточення Путіна обговорювало застосування ядерної зброї проти України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що «погроза й застосування ядерної зброї РФ – це акт суїциду», а кінцева мета демонтажу РФ є її повна денуклеаризація.