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США допоможуть відновити українську енергосистему: Блінкен готує заяву

Юрій Лящук
glavcom.ua
США допоможуть відновити українську енергосистему: Блінкен готує заяву
США шукають обладнання для відновлення енергосистеми України
фото з відкритих джерел

Вашингтон закликає інші країни зробити те ж саме, щоб Київ міг запобігти відключенню електроенергії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 листопада, оголосить про нову допомогу США для відновлення потужностей української енергосистеми, пошкодженої внаслідок російських масованих ударів. Про це повідомляє Reuters.

Блінкен прибув до Румунії ввечері 28 листопада перед зустріччю з союзниками НАТО і міністрами закордонних справ країн «Великої сімки».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав деяким дипломатам НАТО, які відвідали Київ раніше того ж дня, що найбільшим елементом енергетичної інфраструктури країни, які потребують відновлення, є трансформатори.

За словами офіційного представника США, який проінформував журналістів на умовах анонімності, Вашингтон працював з американськими постачальниками комунальних послуг та обладнання, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання, яке може допомогти відновити високовольтні станції передачі в Україні.

Блінкен на зустрічі у вівторок нової координаційної групи з енергетики, до якої входять «Велика сімка» та інші держави, розповість про те, що Штатам вдалося мобілізувати для енергетики, і про плани щодо доставки цього обладнання в Україну «якнайшвидше в найближчі кілька тижнів», сказав чиновник.

При цьому представник США не уточнив, в якій формі буде надано допомогу і скільки вона коштуватиме.

За словами чиновника, Вашингтон також закликає інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенню електроенергії, через які мільйони людей залишаються в темряві та без опалення за мінусових температур.

Він звертає увагу, що Москва намагалася позбавити громадянське населення України електроенергії, завдаючи ударів по підстанціях, що вразливі для ударів безпілотників, що поставляються Іраном, які РФ використовує в Україні.

Раніше стало відомо, скільки систем ППО Iris-T варто очікувати від Німеччини.

Нагадаємо, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Також космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.

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Теги: росія енергетика США війна Україна Ентоні Блінкен

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