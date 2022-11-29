США виділяють Україні $53 млн на електрообладнання

Обладнання із США буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку

Пакет допомоги включатиме трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $53 млн на підтримку закупівлі електромережевого обладнання. Про це повідомляє Reuters.

«Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму», – йдеться в заяві Державного департаменту.

Пакет допомоги включатиме трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області склалася критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС.

Як повідомлялося, станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності складав 30%. Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні.

Напередодні стало відомо, що після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Відтак без опалення залишились 18 тис. жителів Ладижина.