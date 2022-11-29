Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

США виділяють Україні $53 млн на електрообладнання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США виділяють Україні $53 млн на електрообладнання
Обладнання із США буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку
фото з відкритих джерел

Пакет допомоги включатиме трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні $53 млн на підтримку закупівлі електромережевого обладнання. Про це повідомляє Reuters.

«Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму», – йдеться в заяві Державного департаменту.

Пакет допомоги включатиме трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області склалася критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС.

Як повідомлялося, станом на 11:00 29 листопада дефіцит потужності складав 30%. Виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. 

Напередодні стало відомо, що після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Відтак без опалення залишились 18 тис. жителів Ладижина.

Читайте також:

Теги: аварія блекаут опалення США електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США шукають обладнання для відновлення енергосистеми України
США допоможуть відновити українську енергосистему: Блінкен готує заяву
Сьогодні, 07:55
Україна просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими
Україна просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими
Сьогодні, 07:24
Американский аналитик считает, что Путин может применить ядерное оружие в случае деоккупации Крыма
Затяжная война в Украине может стать проблемой для США – The Washington Post
Сьогодні, 00:29

Економіка

США виділяють Україні $53 млн на електрообладнання
США виділяють Україні $53 млн на електрообладнання
Україна просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими
Україна просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими
Україна протестувала імпорт електроенергії з Румунії 
Україна протестувала імпорт електроенергії з Румунії 
Бельгія надасть Україні ще €150 тис.: на що підуть кошти
Бельгія надасть Україні ще €150 тис.: на що підуть кошти
«Енергоатом» повідомив, скільки запасів палива має Україна
«Енергоатом» повідомив, скільки запасів палива має Україна
Експорт зерновим коридором у листопаді суттєво знизиться: названо причину
Експорт зерновим коридором у листопаді суттєво знизиться: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
129K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
29K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
19K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
14K
Білий дім: Путін робить огидні речі
11K
Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту