Зеленський хоче віддати Адміністрацію президента на Банковій під музей



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«Тут не можна знаходитися, я з глузду з'їду», - заявив Зеленський, говорячи про Банкову

Президент Володимир Зеленський планує переїхати із будівлі Адміністрації президента на вул. Банковій і відкрити там художній музей.

Про це він сказав 19 червня під час неформальної зустрічі з журналістами в Адміністрації президента.

«Є ідея. Вже є план, вже є терміни, є конкретні будівлі. Тут не можна знаходитися, я з глузду з'їду», - зазначив Зеленський.

Проте, за його словами, є «єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду».

«Одне питання, на яке я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему – нормальну схему, не тіньову якусь – щоб не брати гроші з бюджету. Хоч на це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати», - зауважив президент.

Зеленський додав, що є «дуже крута у нас ідея, що потім робити з Банковою». За його словами, в приміщенні Адміністрації президента можна буде облаштувати «великий художній музей».

«Є дуже багато картин, які люди не можуть побачити через те, що просто немає місця. В запасниках воно знаходиться. Прикольно?» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17-18 червня Зеленський побував із офіційними візитами у Франції та Німеччині.

Зокрема, у Німеччині Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

Президент повідомив, що Україна у питанні якнайшвидшого звільнення військових моряків та інших українських політв'язнів у Росії розраховує на авторитет та міжнародний вплив Німеччини.