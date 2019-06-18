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    Зеленський закликав проросійських бізнесменів та політиків з Німеччини побувати на Донбасі

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    Зеленський на брифінгу в Берліні, 18 червня - Зеленський закликав проросійських бізнесменів та політиків з Німеччини побувати на Донбасі
    Зеленський на брифінгу в Берліні, 18 червня
    Фото: пресслужба президента України

    «Я знаю про заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій та відновлення ділової активності з Росією», - зауважив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

    Про це він сказав на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

    «Я знаю про заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій та відновлення ділової активності з Росією. Хочу звернутися зараз до них… Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня», - заявив президент.

    «Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, але це єдиний безкровний шлях до відновлення миру на континенті, і він має бути пройдений до самого кінця», - підкреслив Зеленський.

    Він запропонував тим, хто агітує за скасування санкцій, «побувати на Донбасі і пересвідчитися скільки лиха принесла українцям ця війна».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

    Раніше повідомлялось, що Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель про припинення війни та нові економічні перспективи.

    Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле. 

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