Зеленський закликав проросійських бізнесменів та політиків з Німеччини побувати на Донбасі



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Зеленський на брифінгу в Берліні, 18 червня Фото: пресслужба президента України

«Я знаю про заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій та відновлення ділової активності з Росією», - зауважив Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

Про це він сказав на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

«Я знаю про заклики окремих політиків та представників великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій та відновлення ділової активності з Росією. Хочу звернутися зараз до них… Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня», - заявив президент.

«Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, але це єдиний безкровний шлях до відновлення миру на континенті, і він має бути пройдений до самого кінця», - підкреслив Зеленський.

Він запропонував тим, хто агітує за скасування санкцій, «побувати на Донбасі і пересвідчитися скільки лиха принесла українцям ця війна».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

Раніше повідомлялось, що Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель про припинення війни та нові економічні перспективи.

Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле.