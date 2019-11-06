Зеленський і президент Туреччини обговорили угоду про вільну торгівлю між країнами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

Зеленський зазначив про важливість співпраці з Туреччиною для посилення обороноздатності України

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підготовку до укладення Угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це передає Офіс президента.

Під час телефонної розмови лідери країн також обговорили підготовку до проведення у Києві засідання Стратегічної ради під співголовуванням президентів України та Туреччини.

Зеленський зазначив про важливість співпраці з Туреччиною для посилення обороноздатності України.

Водночас Ердоган наголосив на підтримці Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Він також привітав кроки Зеленського до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо про зустріч 11 жовтня президента Туреччина Реджепа Таїпа Ердогана з російською парламентською делегацією. До її складу увійшли два «депутати Держдуми» від анексованого Криму — Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

Зустріч відбулася на Конференції спікерів парламентів з протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії, де також були делегації Афганістану, Китаю, Пакистану та Туреччини.