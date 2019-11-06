Людину Новинського хочуть зробити головним з релігії в Україні - ЗМІ

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З благословення предстоятеля РПЦ в Україні Онуфрія Решетніков отримав орден преподобного Іова Почаївського

Решетніков фактично був спікером офіційних та неофіційних медійних структур РПЦ в Україні, підтримуючи їхні позиції та критикуючи позицію української влади щодо Російської церкви в Україні

Офіс президента хоче зробити новим керівником департаменту з питань релігій та національностей Міністерства культури України Юрія Решетнікова – постійного спікера та захисника інтересів РПЦ в Україні (УПЦ МП).

Про це повідомляє «Релігійна правда» з посиланням на декілька джерел у церковних колах України.

Зокрема, йдеться про те, що замість нинішнього очільника департаменту Андрія Юраша найближче оточення президента Володимира Зеленського хоче бачити саме Решетнікова.

Останнього джерела називають «людиною керуючого справами РПЦ в Україні (УПЦ МП) митрополита Антонія та мецената цієї релігійної структури Вадима Новинського».

Від митрополита Антонія і з благословення предстоятеля РПЦ в Україні Онуфрія Решетніков отримав орден преподобного Іова Почаївського – з нагоди свого 50-річного ювілею.

Решетніков очолював Державний комітет України у справах національностей та релігій у 2009-10 роках. Приймав участь в організації візиту патріарха Кирила до України.

У 2011 році він висловлювався проти надання автокефалії РПЦ в Україні (тоді ще УПЦ МП).

Пізніше фактично став спікером офіційних та неофіційних медійних структур РПЦ в Україні, підтримуючи їхні позиції та критикуючи позицію української влади щодо Російської церкви в Україні. Зокрема, просив НАБУ перевірити діяльність Міністерства культури відносно РПЦ в Україні (УПЦ МП).

Також Решетніков виступав із критикою законопроєкту про військове капеланство, мовляв, він обмежує можливості доступу представників Російської церкви в Україні до українських військових, які між іншим воюють на Донбасі саме проти російських сил.

До слова, раніше Російська православна церква відзвітувала про зустріч патріарха РПЦ Кирила з дітьми «з різних міст України, які здійснюють традиційне паломництво до православних святинь Росії».