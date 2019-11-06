Людину Новинського хочуть зробити головним з релігії в Україні - ЗМІ
З благословення предстоятеля РПЦ в Україні Онуфрія Решетніков отримав орден преподобного Іова Почаївського
Решетніков фактично був спікером офіційних та неофіційних медійних структур РПЦ в Україні, підтримуючи їхні позиції та критикуючи позицію української влади щодо Російської церкви в Україні
Офіс президента хоче зробити новим керівником департаменту з питань релігій та національностей Міністерства культури України Юрія Решетнікова – постійного спікера та захисника інтересів РПЦ в Україні (УПЦ МП).
Про це повідомляє «Релігійна правда» з посиланням на декілька джерел у церковних колах України.
Зокрема, йдеться про те, що замість нинішнього очільника департаменту Андрія Юраша найближче оточення президента Володимира Зеленського хоче бачити саме Решетнікова.
Останнього джерела називають «людиною керуючого справами РПЦ в Україні (УПЦ МП) митрополита Антонія та мецената цієї релігійної структури Вадима Новинського».
Від митрополита Антонія і з благословення предстоятеля РПЦ в Україні Онуфрія Решетніков отримав орден преподобного Іова Почаївського – з нагоди свого 50-річного ювілею.
Решетніков очолював Державний комітет України у справах національностей та релігій у 2009-10 роках. Приймав участь в організації візиту патріарха Кирила до України.
У 2011 році він висловлювався проти надання автокефалії РПЦ в Україні (тоді ще УПЦ МП).
Пізніше фактично став спікером офіційних та неофіційних медійних структур РПЦ в Україні, підтримуючи їхні позиції та критикуючи позицію української влади щодо Російської церкви в Україні. Зокрема, просив НАБУ перевірити діяльність Міністерства культури відносно РПЦ в Україні (УПЦ МП).
Також Решетніков виступав із критикою законопроєкту про військове капеланство, мовляв, він обмежує можливості доступу представників Російської церкви в Україні до українських військових, які між іншим воюють на Донбасі саме проти російських сил.
До слова, раніше Російська православна церква відзвітувала про зустріч патріарха РПЦ Кирила з дітьми «з різних міст України, які здійснюють традиційне паломництво до православних святинь Росії».