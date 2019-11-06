Такі кадри нам потрібні? Соратник Зеленського побачив професійних і чесних людей у керівництві «ДНР» та «ЛНР»



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На думку Ткаченка, на окупованих територіях у владі «є люди зі здоровим глуздом, чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій»

«Мені здається, що і на тому боці зараз «у владі» все одно є професійні люди», - заявив Ткаченко

Радник секретаря РНБО, народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко впевнений, що в керівництві «ДНР» та «ЛНР» є професійні люди і хтось із них може залишитися в команді нової влади.

Про це він сказав журналістам проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Мені здається, що і на тому боці зараз «у владі» все одно є професійні люди. Все одно є люди зі здоровим глуздом, чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій. Але з різних причин залишаються там. Багатьох ми з вами знаємо. І я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади», – заявив Ткаченко.

Водночас на запитання журналіста, чи готовий би Ткаченко був поїхати і стати, наприклад, «наполовину» мером Луганська разом з якимось Пілавовим (так званий «глава адміністрації Луганська» в окупації – ред.), нардеп відповів: «Ну, напевно, ні».

Нагадаємо, 5 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.