Ярославський - Зеленському в Харкові: Збирають всіх, а плачу я один



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Ярославський нагадав, що зараз на оборонних заводах та ж ситуація, що була на ХТЗ до покупки ним цього підприємства - але держава не допомагала, а заважала Фото: пресслужба президента

Ярославський в результаті пообіцяв допомогти президенту та уряду

Під час представлення нового голови Харківської ОДА 6 листопада президент Володимир Зеленський звернувся із проханням до бізнесмена Олександра Ярославського, коли зайшла мова про плачевний стан підприємств держконцерну «Укроборонпром», 10 % яких зосереджено на Харківщині.

Генеральний директор цього концерну Айварас Абромавичус у своєму виступі поскаржився на холод у цехах заводів.

Зеленський, звертаючись до нового губернатора Харківщини Олексія Кучера, запропонував «зібрати бізнес». А потім сказав: «Я от побачив Олександра Ярославського – ніхто не попався більше».

І звернувся потім до самого бізнесмена, який, зокрема, відомий тим, що кілька років тому врятував від зупинки легендарний Харківський тракторний завод. «У мене питання. Є завод тисяча вісімсот дев'яносто якогось року, там страшні умови. Я розумію, що підприємство державне. Можна, вам зібрати бізнес-асоціації на Харківщині і просто дати людям нормальні умови? А ми зі своєї сторони, як держава. Ми повинні це робити дуже швидко перед зимою. Якщо можна вирішити це питання, і на це є ваша громадянська воля», - сказав президент.

У свою чергу Ярославський нагадав, що зараз на оборонних заводах та ж ситуація, що була на ХТЗ до покупки ним цього підприємства. Але держава не допомагала, а заважала. «Я там платив зарплату просто на заводі, який стоїть. Ми билися, билися, поки не запустили виробництво. Прийшла СБУ, і директору почали вигадувати якісь божевільні підсудні статті. Я його рік по підвалах ховав. Зате сьогодні майже 3 тисячі людей мають зарплату, роботу. А це підприємство ми б могли втратити точно так само», - розповів бізнесмен.

Зеленський погодився на «100 %», пообіцяв, що до Ярославського більше «ніяке СБУ не прийде». І знову попросив: «Але зараз нам хоча б допомогти? Ми можемо про стратегічні плани потім зустрічатися, розмовляти. Можна бізнесменів зібрати?».

Ярославський відповів: «Я вже зібрався, не треба мене збирати. Багато бізнесменів не треба. То футбол, то ще щось, в підсумку я опиняюся. Збирають всіх, а плачу я один». І пожартував: «Коли ви мене помітили, я зрозумів, що я потрапив».

Після чого бізнесмен таки пообіцяв допомогти президенту та уряду: «Звичайно, допоможемо. Питання закрито, не треба ні законопроектів, ні агітацій, нічого». Водночас жартома зауважив: «10% «Укроборонпрому» не потягну».

У свою чергу Зеленський сказав, що буде «часто приїжджати на Харківщину, саме так все вирішується дуже швидко».

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

Джерело: Українські новини