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    Дуда і Трамп підписали декларацію про розширення військового контингенту США в Польщі

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    Зустріч Анджея Дуди та Дональда Трампа у Білому домі - Дуда і Трамп підписали декларацію про розширення військового контингенту США в Польщі
    Зустріч Анджея Дуди та Дональда Трампа у Білому домі
    Фото: Whitehouse, Twitter

    США планують збільшити військову присутність у Польщі більш ніж на тисячу солдатів в найближчому майбутньому

    Президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп підписали у Вашингтоні декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі.

    Про це повідомляє RMF24.

    Згідно з декларацією, США планують збільшити свою нинішню військову присутність у Польщі більш ніж на тисячу солдатів в найближчому майбутньому.

    У декларації підкреслюється, що Польща і Сполучені Штати підтверджують свої зобов'язання перед Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), включаючи зобов'язання, які випливають із статей 3 і 5 Північноатлантичного договору, в якості основи для взаємних оборонних відносин.

    Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що остаточно питання про збільшення американської військової присутності в Польщі не вирішене, однак сам він обмірковує можливість перекидання туди з Німеччини додатково двох тисяч військовослужбовців.

    Також Дуда заявив, що Польща не хоче бути у сфері впливу Росії.

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