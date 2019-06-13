Дуда і Трамп підписали декларацію про розширення військового контингенту США в Польщі



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Зустріч Анджея Дуди та Дональда Трампа у Білому домі Фото: Whitehouse, Twitter

США планують збільшити військову присутність у Польщі більш ніж на тисячу солдатів в найближчому майбутньому

Президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп підписали у Вашингтоні декларацію про співпрацю у сфері оборони щодо присутності збройних сил США на території Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

Згідно з декларацією, США планують збільшити свою нинішню військову присутність у Польщі більш ніж на тисячу солдатів в найближчому майбутньому.

У декларації підкреслюється, що Польща і Сполучені Штати підтверджують свої зобов'язання перед Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), включаючи зобов'язання, які випливають із статей 3 і 5 Північноатлантичного договору, в якості основи для взаємних оборонних відносин.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що остаточно питання про збільшення американської військової присутності в Польщі не вирішене, однак сам він обмірковує можливість перекидання туди з Німеччини додатково двох тисяч військовослужбовців.

Також Дуда заявив, що Польща не хоче бути у сфері впливу Росії.