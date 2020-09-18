Зеленський на Прикарпатті інспектує своє «Велике будівництво»
Президент перевірить відновлення інфраструктури Івано-Франківщини після цьогорічної повені
Сьогодні, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зеленський відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.
Також президент перевірить роботу об'єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми «Велике будівництво».
Крім того, запланована участь Зеленського у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський перебував з робою поїздкою на Львівщині. Президент взяв участь у відкритті військових навчань Rapid Trident-2020.
Також у Львові він провів нараду з керівниками правоохоронних органів на місцях щодо протидії корупційним злочинам.