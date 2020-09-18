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    Політика

    Зеленський на Прикарпатті інспектує своє «Велике будівництво»

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    Володимир Зеленський прилетів на Івано-Франківщину - Зеленський на Прикарпатті інспектує своє «Велике будівництво»
    Володимир Зеленський прилетів на Івано-Франківщину
    Фото: пресслужба президента

    Президент перевірить відновлення інфраструктури Івано-Франківщини після цьогорічної повені

    Сьогодні, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зеленський відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.

    Також президент перевірить роботу об'єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми «Велике будівництво».

    Крім того, запланована участь Зеленського у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.

    Нагадаємо, 17 вересня Зеленський перебував з робою поїздкою на Львівщині. Президент  взяв участь у відкритті військових навчань Rapid Trident-2020.

    Також у Львові він провів нараду з керівниками правоохоронних органів на місцях щодо протидії корупційним злочинам.

    будівництво Івано-Франківщина ремонт Володимир Зеленський
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