Зеленський на Прикарпатті інспектує своє «Велике будівництво»



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Володимир Зеленський прилетів на Івано-Франківщину Фото: пресслужба президента

Президент перевірить відновлення інфраструктури Івано-Франківщини після цьогорічної повені

Сьогодні, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.

Також президент перевірить роботу об'єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми «Велике будівництво».

Крім того, запланована участь Зеленського у представленні Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.

Нагадаємо, 17 вересня Зеленський перебував з робою поїздкою на Львівщині. Президент взяв участь у відкритті військових навчань Rapid Trident-2020.

Також у Львові він провів нараду з керівниками правоохоронних органів на місцях щодо протидії корупційним злочинам.