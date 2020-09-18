Зеленський дав поліції Львівщини два тижні на результати у боротьбі зі злочинністю



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Володимир Зеленський провів у Львові нараду з керівниками правоохоронних органів

Президент зажадав від глав правоохоронних органів регіону звернути увагу на об'єкти «Нафтогазу», вирубку лісів і контрабанду

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області провів у Львові нараду з керівниками правоохоронних органів на місцях щодо протидії корупційним злочинам.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, йшлося про викриття та покарання за діяльність конвертаційних центрів, завдання збитків об’єктам державної власності, серед іншого – десяткам об’єктів НАК «Нафтогаз України».

В Офісі президента нагадали, що на території Львівської області розташована значна кількість об’єктів інфраструктури стратегічного та бюджетоутворювального підприємства НАК «Нафтогаз», які піддаються постійним протиправним діям. Унаслідок цього держава зазнає багатомільйонних збитків.

«Незважаючи на десятки кримінальних проваджень, результати невтішні», – відзначив глава держави.

Також президент звернув увагу на незаконну вирубку лісів, яку вдалося подолати лише частково і яка на сьогодні все ще доволі активно ведеться на Львівщині. Окремо Зеленський відзначив необхідність особливого контролю на митниці, а саме – виявлення та протидію контрабанді, ухиленню від оподаткування. Глава держави наголосив, що не має бажання часто змінювати керівників правоохоронних органів, але, за потреби, доведеться робити це для боротьби з корупцією та досягнення результатів.

«На сьогодні у нас є всі можливості, щоб правоохоронна система була чистою, стабільною й допомагала. Я підтримую двотижневий термін – показати результат і дійсно показати суспільству у Львівській області, що правоохоронна система може бути в країні такою, щоб народ пишався. Настав час і можливість захистити честь правоохоронців», – сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський радіє, що першого хабарника виявили саме в «Слузі народу».

к повідомлялося, Олександра Юрченка, якому інкримінують отримання хабарів, виключили з фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що народний депутат Олександр Юрченко, якому інкримінують отримання хабарів, повинен скласти повноваження.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка за отримання хабара, що призначався нардепу.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

До відома, 1 вересня «Слуги народу» виключили з фракції автора «Єрмак-скандалу» Гео Лероса. Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.