Зеленський поїхав на військові навчання



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Президент Володимир Зеленський поїхав на Львівщину

Президент перебуває з робочим візитом у Львівській області

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Львівської області.

Глава держави візьме участь у відкритті військових навчань Rapid Trident-2020. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Також у графіку президента – ознайомлення з перебігом реалізації програми «Велике будівництво» на Львівщині, зустрічі з представниками ІТ-бізнесу, ректорами вишів та ветеранами АТО/ООС.

Крім того, Зеленський візьме участь у представленні Стратегії розвитку Львівської області до 2027 року та заходах з нагоди Дня рятівника.

Нагадаємо, 15-16 вересня Зеленський перебував з дводенним візитом в Австрії. Зокрема, він закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу «Північний потік-2» з точки зору енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.