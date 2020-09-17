  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський поїхав на військові навчання

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський поїхав на Львівщину - Зеленський поїхав на військові навчання
    Президент Володимир Зеленський поїхав на Львівщину

    Президент перебуває з робочим візитом у Львівській області

    Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Львівської області.

    Глава держави візьме участь у відкритті військових навчань Rapid Trident-2020. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Також у графіку президента – ознайомлення з перебігом реалізації програми «Велике будівництво» на Львівщині, зустрічі з представниками ІТ-бізнесу, ректорами вишів та ветеранами АТО/ООС.

    Крім того, Зеленський візьме участь у представленні Стратегії розвитку Львівської області до 2027 року та заходах з нагоди Дня рятівника.

    Нагадаємо, 15-16 вересня Зеленський перебував з дводенним візитом в АвстріїЗокрема, він закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу «Північний потік-2» з точки зору енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.

    Львівщина військові навчання Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies