Зеленський нагадав генсеку НАТО про «чітку часову перспективу» для України

«Євроатлантичний курс нашої держави залишається незмінним», – зазначив президент України

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це він написав у Twitter.

Зеленський подякував Столтенбергу за підтримку України і за те, що представник НАТО відвідав саміт «Кримської платформи». Він наголосив, що для країн, які прагнуть вступити до Альянсу, має бути «чітка часова перспектива».

«Євроатлантичний курс нашої держави залишається незмінним», – зазначив глава держави.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі Зеленський попросив генсека НАТО допомогти звільненню майже 450 українських політв'язнів, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії.

За словами Зеленського, за останні два роки Україна «практично завершила формування нової системи нацбезпеки», заснованої на стандартах НАТО.

Президент також обговорив зі Столтенбергом співпрацю України з НАТО з використанням статусу партнера з розширеними можливостями.

До слова, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що без України військовий альянс НАТО буде слабшим, ніж з її участю.

Раніше президент України Володимир Зеленський у межах участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем і передав йому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Ґутерріша сприяти у звільненні ув’язнених,