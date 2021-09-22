НАТО буде слабшим без України – Зеленський

Володимир Зеленський: я вважаю, що Україна, нарешті, може спокійно говорити, що без такої держави як Україна, Альянс буде слабшим

За словами Зеленського, в самому НАТО не все так спокійно, що показує ситуація в оборонних контрактах з Європейським Союзом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без України військовий альянс НАТО буде слабшим, ніж з її участю. Про це глава держави сказав журналістам у Нью-Йорку, пише «РБК-Україна».

За словами Зеленського, в самому НАТО не все так спокійно, що показує ситуація в оборонних контрактах з Європейським Союзом.

«Мені здається, що Україна не просто не в глухому куті сьогодні. Я вважаю, що Україна, нарешті, може спокійно говорити, що без такої держави як Україна, Альянс буде слабшим. І це буде вибір Альянсу – чи хочуть вони мати потужний альянс, щоб захищати країни, особливо – маленькі, які, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, дуже вірили в такий захист», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 15 вересня Австралія, США та Велика Британія підписали оборонну угоду про створення в Індо-Тихоокеанському регіоні альянсу під назвою AUKUS.

Після створення альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

Франція заявила про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами та заявила, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

У відповідь Сполучені Штати намагалися заспокоїти свого союзника по НАТО. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Францію важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні.