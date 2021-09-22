Зеленський провів переговори з генсеком та головою Генасамблеї ООН

Президент України говорив про підтримку Кримської платформи з боку ООН

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а також із новообраним головою ГА ООН Абдулою Шахідом. Обидві зустрічі відбулися у штабквартирі ООН, повідомляє Укрінформ.

Під час розмов із Гутеррешем та Шахідом Зеленський порушив питання підтримки Кримської платформи з боку ООН – найвпливовішої міжнародної організації.

«Кримська платформа заснована на резолюціях ООН та міжнародному праві, – сказав журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров. – На саміті Кримської платформи були представлені НАТО та ЄС, а представника ООН не було».

Никифоров нагадав, що Росія намагалася протидіяти включенню в порядок денний Генасамблеї питання «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», проте ГА більшістю голосів зберегла його в порядку денному і включила для розгляду на черговій сесії.

У розмові з Гутеррешем Президент, окрім політичних, порушив також «прагматичні» питання.

ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі, сказав Никифоров. Щороку організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, у тому числі в України – на 200 млн. Але, за його словами, є неабиякий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати надання транспортних послуг, участь у програмах ООН із постачання продовольства, окрім того, у нас розвинена IT-сфера.

Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee).

Також президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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