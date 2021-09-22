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    Зеленський передав генсеку ООН список ув’язнених Росією українців

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    Володимир Зеленський попросив Антоніу Ґутерріша сприяти у звільненні ув&rsquo;язнених - Зеленський передав генсеку ООН список ув’язнених Росією українців
    Володимир Зеленський попросив Антоніу Ґутерріша сприяти у звільненні ув’язнених
    фото: Офіс президентаа

    Росія незаконно утримує на окупованих територіях і в РФ майже 450 громадян України

    Президент України Володимир Зеленський у межах участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем і передав йому список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Ґутерріша сприяти у звільненні ув’язнених, повідомила пресслужба голови держави.

    За словами Зеленського, Україна готова підтримувати зусилля генсекретаря ООН, зокрема в питанні реформування організації та зміцненні її ролі у подоланні глобальних викликів.

    «Для нашого регіону таким викликом залишається російська агресія… Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля, обстріли українських позицій тривають», – сказав президент.

    Зеленський також заявив, що Україна розраховує на підтримку ініціативи «Кримська платформа» з боку ООН.

    «Досягнення кінцевої мети «Кримської платформи» – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН. Вважаю, що сприяти виконанню рішень Кримської платформи є обов’язком організації», – цитує президента його пресслужба.

    Про те, що на це відповів генсекретар ООН, в Офісі президента не повідомили. В ООН про хід зустрічі не інформували.

    Президент Зеленський 22 вересня виступить із промовою на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Його виступ запланований на другу половину дня.

    Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

    Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee).

    Також президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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    Теги: Росія США ООН політв’язні агресія Володимир Зеленський Україна окуповані території президент
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    Зеленський передав генсеку ООН список ув’язнених Росією українців