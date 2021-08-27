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    Зеленський назвав три досягнення на своїй посаді

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    Володимир Зеленський поділився своїми досягненнями на посту президента - Зеленський назвав три досягнення на своїй посаді
    Володимир Зеленський поділився своїми досягненнями на посту президента
    Фото: Офіс президента

    Президент наголосив, що він робить все, щоб нас поважали за кордоном.

    Президент України Володимир Зеленський назвав три досягнення на своїй посаді. Це – суб'єктивізація України, інфраструктура та армія. Про це він сказав в ефірі ток–шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.

    «Я важаю, що ми точно суб'єктивізуємося. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном – не тільки всередині нашої країни. Щоб рахувалися з нашою думкою. Щоб ми були суб'єктом, щоб за нас не вирішували питання. Вважаю, що історично, коли наші політики жаліються, що то ми були під одними, то під іншими, – вважаю, це неправильна поведінка. До речі, ми на Майдані показували історію України – не яка була під кимось, а яка проходить це все. Проходить швидко. Було різне, але найголовніше – куди ти йдеш. Йдеш тільки вперед», – сказав президент.

    Він наголосив, що для України важливою є інфраструктура та сильна армія.

    «Інфраструктура. Я вважаю, ганьба, якщо в тебе немає інфраструктури в Україні. Коли всі прилітали в Україну, казали: «Слухай, прекрасна країна, але доріг і мостів – нуль, готелів немає. Де жити незрозуміло. Замки прекрасні, зайдеш – не відремонтовані. Заходиш у музей – просто неможливо на це дивитися без сліз». Я вважаю, що Україна може бути вітриною європейською. Тому що тут і історія, і пам'ять, і природа, і їжа прекрасна, і люди. У нас одна з найпотужніших на сьогодні армій в Європі. Вибачте, не думаєш ні про свободу, ні про бізнес, коли летять літаки не як на параді, а літаки ворога. Я вважаю, що свободу треба захищати. І в захисті свободи повинен бути порядок», – пояснив Зеленський.

    До слова, президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи з кібероборони України, що передбачає створення кібервійськ.

    Теги: армія бізнес Володимир Зеленський Україна президент інфраструктура
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    Зеленський назвав три досягнення на своїй посаді