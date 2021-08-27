Президент наголосив, що він робить все, щоб нас поважали за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський назвав три досягнення на своїй посаді. Це – суб'єктивізація України, інфраструктура та армія. Про це він сказав в ефірі ток–шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«Я важаю, що ми точно суб'єктивізуємося. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном – не тільки всередині нашої країни. Щоб рахувалися з нашою думкою. Щоб ми були суб'єктом, щоб за нас не вирішували питання. Вважаю, що історично, коли наші політики жаліються, що то ми були під одними, то під іншими, – вважаю, це неправильна поведінка. До речі, ми на Майдані показували історію України – не яка була під кимось, а яка проходить це все. Проходить швидко. Було різне, але найголовніше – куди ти йдеш. Йдеш тільки вперед», – сказав президент.

Він наголосив, що для України важливою є інфраструктура та сильна армія.

«Інфраструктура. Я вважаю, ганьба, якщо в тебе немає інфраструктури в Україні. Коли всі прилітали в Україну, казали: «Слухай, прекрасна країна, але доріг і мостів – нуль, готелів немає. Де жити незрозуміло. Замки прекрасні, зайдеш – не відремонтовані. Заходиш у музей – просто неможливо на це дивитися без сліз». Я вважаю, що Україна може бути вітриною європейською. Тому що тут і історія, і пам'ять, і природа, і їжа прекрасна, і люди. У нас одна з найпотужніших на сьогодні армій в Європі. Вибачте, не думаєш ні про свободу, ні про бізнес, коли летять літаки не як на параді, а літаки ворога. Я вважаю, що свободу треба захищати. І в захисті свободи повинен бути порядок», – пояснив Зеленський.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи з кібероборони України, що передбачає створення кібервійськ.