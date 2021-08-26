Володимир Зеленський відреагував на теракт в Кабулі

Зеленський закликав сторони конфлікту в Афганістані відреагувати на теракт

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній теракт біля аеропорту Кабулу. Зеленський закликав сторони конфлікту в Афганістані відреагувати на цей інцидент. Про це йдеться в заяві глави держави в Twitter

«Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги«, - наголосив президент України.

Жахливий теракт у #Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.