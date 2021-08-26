Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану

Президент телефоном обговорив з Еміром Катару співпрацю з метою евакуації громадян з Афганістану

Емір Катару також прийняв запрошення відвідати Україну

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це повідомляє Офіс президента.

Сторони обговорили співпрацю між Україною та Катаром у питанні евакуації громадян з захопленого талібами Афганістану.

«Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану», – заявили в пресслужбі глави держави.

Лідери держави також обговорили залучення катарських інвестицій в економіку України.

«Розглядаю Катар як одного з головних партнерів у регіоні Затоки», – зазначив Зеленський і запропонував активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів.

Тамім бін Хамад Аль Тані привітав Україну з 30-ю річницею незалежності та наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічній сфері, а також прийняв запрошення Президента відвідати Україну з офіційним візитом.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.