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    В Україні створять кібервійська. Зеленський підписав рішення РНБО

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    Кабмін повинен протягом двох місяців розробити та внести на розгляд Ради законопроєкт&nbsp;щодо створення та функціонування кібервійськ - В Україні створять кібервійська. Зеленський підписав рішення РНБО
    Кабмін повинен протягом двох місяців розробити та внести на розгляд Ради законопроєкт щодо створення та функціонування кібервійськ
    Фото: mil.gov.ua

    Кібервійська функціонуватимуть у системі Міністерства оборони України

    Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи з кібероборони України, що передбачає створення кібервійськ. Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента.

    Згідно з рішенням РНБО, уряд повинен невідкладно розрахувати обсяг матеріально-технічних ресурсів та фінансів, які потрібні для створення та забезпечення функціонування кібервійськ, а також розрахувати комплектування особового складу нових військ.

    Після цього Кабмін повинен протягом двох місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо створення та функціонування кібервійськ у системі Міністерства оборони України.

    Нагадаємо, у червні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що незабаром в Україні буде створено новий рід військ – кібервійська.

    «Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим», – сказав Данілов.

    Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

    14 травня на засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою в світі країною з кіберзахисту.

    Кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.


    Теги: РНБО Міноборони військові Володимир Зеленський Україна президент кібербезпека уряд указ
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    В Україні створять кібервійська. Зеленський підписав рішення РНБО