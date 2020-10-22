Зеленський підхопив ініціативу «Батьківщини» про аудит, — Кучеренко



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«Киянам можуть перерахувати завищені платіжки на 300 млн грн»

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко заявив, що проходження опалювального сезону у Києві під загрозою, оскільки у киян не вистачає коштів оплачувати комунальні послуги за теплопостачання.

«Президент Зеленський у своєму виступі каже про готовність до опалювального сезону і про рекордні запаси газу і вугілля. Але є борги і вони величезні. І, на жаль, платоспроможність киян також знизилася», — заявив Кучеренко.

Також кандидат на посаду міського голови Києва від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко повідомив про недостатній рівень обладнання будинків у Києві приладами обліку тепла. І це призводить до додаткових нарахувань у платіжках жителів Києва.

«Можна говорити про діджіталізацію і державу в смартфоні, але в Києві іще не увесь житловий фонд обладнаний приладами обліку тепла і киянам будуть виставляти рахунки за нормами або метрами квадратними. Багато рахунків взагалі просто беруть зі стелі», - переконаний Кучеренко.

Крім того, Кучеренко провів зустріч із головою Антимонопольного комітету України щодо ситуації із незаконними нарахуваннями у платіжках киян від компаній «Єврореконструкція» і «Київтеплоенерго».

«Я мав зустріч із головою АМКУ про незаконні нарахування киянам від компаній «Єврореконструкція» і «Київтеплоенерго». АМКУ веде це розслідування і я переконаний, що перерахунок зайвих 300 млн грн для киян буде зроблений на користь людей», — заявив кандидат на посаду міського голови Києва від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

Також Кучеренко відзначив, що у виступі президента Зеленського пролунали думки про необхідність проведення повного аудиту держави. Кучеренко підкреслив, що партія «Батьківщина» першою закликала провести аудит міста Києва та діяльності попереднього керівництва столиці.

«Виступ президента є знаковим. Вперше пролунала теза про необхідність проведення повного аудиту країни. Ми завжди відстоювали необхідність проведення аудиту Києва. І приємно, що президент дослухався до нашої ініціативи, оскільки по Києву ми вже розпочали проведення такого аудиту», — повідомив Кучеренко.

Джерело: УНІАН