Експерти про реформу СБУ: спецслужбу хочуть «вибити» з-під впливу президента



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«Нардепи та громадянські активісти пропонують залишити в СБУ мінімум інструментарію для протидії злочинам»

У процесі реформи Службу безпеки України намагаються будь-якими способами вивести з підпорядкування Президента України. Про це заявляють експерти, аналізуючи законопроект про СБУ, доопрацьований до повторного першого читання комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Кінцева мета – вибити спецслужбу з підпорядкування президента України. А вже кому підвести її у підпорядкування? Дивіться пункт А, коли говоримо про Національне антикорупційне бюро», – вважає політолог Андрій Вігірінський.

Хоча такий варіант він розглядає, як малоймовірний, адже національна безпека є одним із базових повноважень президента за Конституцією. Тож наразі, на його думку, реформу спрямовують на знищення дієвої спецслужби.

Замість досудового розслідування нардепи та громадянські активісти пропонують залишити в СБУ мінімум інструментарію для протидії злочинам. «Але вони повинні мати дієві інструменти для протидії різним загрозам, а не лише сидіти і аналізувати. І якщо цим інструментарієм ви прописуєте в контррозвідувальній діяльності подання і звернення Служби, то вони теж повинні бути ефективні. Вони не можуть бути писулькою, на яку хтось відповів, а хтось ні», – переконаний Вігірінський.

З ним погоджується адвокат «Столичної колегії адвокатів» Геннадій Дубов. Він нагадав, що початковими вимогами до реформи СБУ було позбавлення функції економічних розслідувань. Вони були виконані: СБУ уповноважена розслідувати економічний злочин тільки у виняткових випадках – якщо він є загрозою національній безпеці і на це є дозвіл генпрокурора.

«Але тут з’являється нова ідея, вона, як-то кажуть, боком зайшла, хоча з самого початку не звучала – що Служба має бути позбавлена функції досудового розслідування. Мотив – просто шикарний, що Служба має не стільки реактивно працювати, скільки попереджати вчинення різних злочинів у сфері національної безпеки», – нагадав Дубов.

Також експерти вважають, що внаслідок реформи, демілітаризації і скорочення, які пропонує Комітет, кадрові військовослужбовці почнуть звільнятися зі служби. «Вони підуть, понабирають тих, хто готовий працювати за 20 тисяч, толку від них буде рівно нуль. Це, з їхньої точки зору (авторів нового законопроекту), лише посилить їхні спецслужби, інтереси яких вони представляють. Але, на жаль, ці спецслужби не збігаються зі Службою безпеки України», – резюмує Вігірінський.