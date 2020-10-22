Московська церква обурена зустріччю Зеленського з патріархом Варфоломієм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це вже друга зустріч Зеленського з вселенським патріархом Варфоломієм

Церква, центр якої розташований на території країни-агресора, вирішила тиснути на українського президента

РПЦ в Україні (УПЦ Московського патріархату) розповсюдила заяву, у якій посилаючись начебто на вірян, які обурені поведінкою глави держави, заявила про помилку Зеленського, що зустрівся у Стамбулі з Вселенським патріархом Варфоломієм.

«Віруючі УПЦ МП вважають, що Зеленський зробив помилку, зустрівшись з Варфоломієм», - йдеться у заяві Російської церкви в Україні.

Центр інформації УПЦ МП запропонував своїм адептам висловити свою думку з приводу зустрічі Зеленського з Патріархом Варфоломієм у Стамбулі, якого вони зневажливо називають «дарувальником томосу».

Представники московської церкви стверджують, що отримали чимало негативних відгуків щодо зустрічі президента з Вселенським патріархом. У своїх відгуках прихильники РПЦ фактично тиснуть на главу держави, адже нагадують, що серед вірян УПЦ МП є багато тих, хто голосував за Зеленського.

Також прихильники Московської церкви висловили обурення через те, що Зеленський запросив Варфоломія відвідати знову Україну.

«Мабуть президент забув скільки віруючих нашої церкви підтримали його кандидатуру на виборах», «Я проти такого візиту, тому що томос від Варфоломія посіяв ще більшу ворожнечу і виявився зовсім далеким від істинної еркви», «Особисто я не бажаю бачити Варфоломія в Україні. Скільки зла він зробив для власної вигоди. Скільки захоплень храмів, ударів, крові, сліз і скорботи спричинила його підпис», - ось такі відгуки зі слів представників РПЦ в Україні залишили віруючі московської церкви.

Нагадаємо, 16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм.

До слова, торк Зеленський вже зустрічався із патріархом Варфоломієм. Згодом Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм