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    Політика

    Зеленський півтори години говорив із Макроном по телефону

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    <span>Еммануель Макрон і Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі у червні</span> - Зеленський півтори години говорив із Макроном по телефону
    Еммануель Макрон і Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі у червні

    Зеленський висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт «Сімки» у США у 2020 році

    Президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з французьким президентом Еммануелем Макроном, яка відбулася напередодні, 29 серпня, обговорив результати саміту «Групи семи», який проходив 24-26 серпня у Біарріці.

    Про це 30 серпня повідомляє пресслужба глави української держави.

    Зазначається, що розмова глав держав тривала півтори години.

    «Зеленський привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та російської окупації Криму. При цьому президент України висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт «Сімки» у США у 2020 році», - заявили в пресслужбі.

    Повідомляється, що Зеленський також поінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі.

    Зі свого боку Макрон підтвердив намір провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом

    До слова, на сайті Єлисейського палацу повідомили, що під час телефонної розмови 29 серпня президент Франції привітав Зеленського із затвердженням Верховною Радою Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.

    Нагадаємо,  17 червня Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі.

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