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    Зеленський зустрівся з Макроном (фоторепортаж)

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    Еммануель Макрон і Володимир Зеленський - Зеленський зустрівся з Макроном (фоторепортаж)
    Еммануель Макрон і Володимир Зеленський

    17 червня Зеленський відвідує Францію з офіційним візитом

    Президент України Володимир Зеленський 17 червня зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Колеги потисли один одному руки. Макрон привітно поплескав Зеленського по спині, після чого вони разом відправились на зустріч за зачиненими дверима в Єлисейському палаці.

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    Зеленський зустрівся з Макроном (фоторепортаж)
    Зеленський зустрівся з Макроном (фоторепортаж)
    Зеленський зустрівся з Макроном (фоторепортаж)
    Зеленський зустрівся з Макроном (фоторепортаж)

    Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину. У програмі заплановані зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

    Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.

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