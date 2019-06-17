Зеленський зустрівся з Макроном (фоторепортаж)



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Еммануель Макрон і Володимир Зеленський

17 червня Зеленський відвідує Францію з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський 17 червня зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Колеги потисли один одному руки. Макрон привітно поплескав Зеленського по спині, після чого вони разом відправились на зустріч за зачиненими дверима в Єлисейському палаці.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину. У програмі заплановані зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.