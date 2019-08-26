Опубліковано спільну декларацію саміту G7: повний текст



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Учасники саміту G7-2019

Підсумкова заява саміту G7 вмістилася на одній сторінці

На офіційному сайті саміту «Великої сімки« у французькому Біарріці оприлюднено спільну декларацію, погоджену лідерами країн G7.

Наводимо повний текст декларації G7:

«Лідери G7 бажають підкреслити свою велику єдність та позитивний дух дебатів. Організований Францією у Біарріці, саміт G7 успішно підготував домовленості глав держав та урядів на кілька пунктів, зведених нижче:

Торгівля

G7 прагне відкритої та справедливої світової торгівлі та стабільності світової економіки.

G7 просить міністрів фінансів уважно стежити за станом світової економіки.

Таким чином, G7 хоче здійснити «капітальний ремонт« Світової організації торгівлі для підвищення ефективності щодо захисту інтелектуальної власності, швидшого вирішення суперечок та усунення недобросовісної торгівельної практики.

G7 зобов'язується досягти у 2020 році домовленості щодо спрощення регуляторних бар'єрів та модернізації міжнародного оподаткування в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку.

Іран

Ми повністю розділяємо дві цілі: гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, а також сприяти миру та стабільності в регіоні.

Україна

У наступні тижні Франція та Німеччина організують саміт у «нормандському форматі« для досягнення відчутних результатів.

Лівія

Ми підтримуємо перемир’я в Лівії, яке призведе до довгострокового припинення вогню.

Ми вважаємо, що лише політичне рішення може забезпечити стабільність Лівії.

Ми закликаємо до добре підготовленої міжнародної конференції, щоб зібрати всіх зацікавлених сторін та регіональних учасників, що мають відношення до цього конфлікту.

Ми підтримуємо в цьому плані роботу ООН та Африканського Союзу щодо створення міжлівійської конференції.

Гонконг

G7 підтверджує існування та значення китайсько-британської спільної декларації 1984 року про Гонконг та закликає уникати насильства».

Джерело: Прямий