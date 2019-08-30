Макрон обговорив із Зеленським можливості досягнення швидкого прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі



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Президент Франції Еммануель Макрон Фото: Reuters/Benoit Tessier/Pool

Президент Франції розповів українському президенту про свої переговори з Путіним і про підсумки саміту G7

29 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляють на сайті Єлисейського палацу.

«Враховуючи саміт глав держав і урядів нормандського формату у вересні, Макрон нагадав про спільне прагнення до швидкого прогресу щодо заходів із безпеки та політичних заходів, необхідних для врегулювання конфлікту на сході України», – ідеться у повідомленні.

Макрон розповів Зеленському про свої переговори із президентом РФ Володимиром Путіним і про підсумки саміту G7.

Також президент Франції привітав Зеленського із затвердженням Верховною Радою Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.

Переговори з урегулювання конфлікту на Донбасі тривають у мінському (Україна – Росія – ОБСЄ) і нормандському (Україна – Росія – Німеччина – Франція) форматах. Глави держав нормандського формату зустрічалися востаннє 19 жовтня 2016 року в Берліні.

26 серпня 2019 року стало відомо, що Франція та Німеччина на саміті G7 домовилися про організацію найближчим часом зустрічі в нормандському форматі.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель повідомила, що зустріч у нормандському форматі планують провести в Парижі. Президент Франції Еммануель Макрон припустив, що переговори відбудуться у вересні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умовами зустрічі «Нормандської четвірки» розведення сил і засобів у зоні конфлікту на Донбасі, а також необхідність зафіксувати на папері формулу президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра про порядок організації місцевих виборів у районах, які зараз не контролює українська влада.

Джерело: Гордон