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    Зеленський поговорив із Байденом: деталі розмови

    Президент України постійно контактує з президентом США - Зеленський поговорив із Байденом: деталі розмови
    Президент України постійно контактує з президентом США
    фото: Офіс президента

    Лідери спілкувалися щодо посилення санкцій проти Росії

    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили посилення санкцій проти Росії та безпеку України. Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

    «У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом», – зазначив Володимир Зеленський.

    За словами нашого президента, на порядку денному були питання:

    • безпеки та фінансової підтримки України;
    • продовження санкційної політики щодо Росії.

    Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним.

    Також Зеленський поговорив із Ілоном Маском (відео).

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    Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський
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    Зеленський поговорив із Байденом: деталі розмови