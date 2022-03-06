Зеленський поговорив із Байденом: деталі розмови

Лідери спілкувалися щодо посилення санкцій проти Росії

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили посилення санкцій проти Росії та безпеку України. Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

«У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами нашого президента, на порядку денному були питання:

безпеки та фінансової підтримки України;

продовження санкційної політики щодо Росії.

У межах постійного діалогу провів чергову розмову з @POTUS. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним.

Також Зеленський поговорив із Ілоном Маском (відео).

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