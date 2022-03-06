Зеленський поговорив із Байденом: деталі розмови
Лідери спілкувалися щодо посилення санкцій проти Росії
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили посилення санкцій проти Росії та безпеку України. Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у Тwitter.
«У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Джо Байденом», – зазначив Володимир Зеленський.
За словами нашого президента, на порядку денному були питання:
- безпеки та фінансової підтримки України;
- продовження санкційної політики щодо Росії.
У межах постійного діалогу провів чергову розмову з @POTUS. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022
Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним.
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