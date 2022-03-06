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    Зеленський поговорив із Ілоном Маском

    Президент України Зеленський провів переговори з Ілоном Маском. - Зеленський поговорив із Ілоном Маском
    Президент України Зеленський провів переговори з Ілоном Маском.
    фото з відкритих джерел

    Наступного тижня Україна отримає чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст

    Президент Володимир Зеленський поговорив з винахідником і одним із найбагатших людей на планеті Ілоном Маском про отримання Україною нової партії Starlink та можливі космічні проєкти. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    «Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни», - напипсав Зеленський.

    Як відомо, винахідник і один із найбагатших людей на планеті Ілон Маск підтримав Україну. Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.

    Нагадаємо, Ілон Маск адаптує Starlink для України. Раніше Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

    Крім того, Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання з оборотом «на Україні».

    Також ми розповідали, як Україна глушить перемовини окупантів національним гімном.

    Skype скасував плату за дзвінки на українські мобільні та стаціонарні номери.

    5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

    Теги: США інтернет Володимир Зеленський Ілон Маск президент
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    Зеленський поговорив із Ілоном Маском