Прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним

Напередодні Беннет прибув у Росію

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом його зустріч із Володимиром Путіним. Про це Зеленський повідомив у Тwitter.

«Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог», – написав Зеленський.

Прем'єр-міністр Ізраїлю @naftalibennett зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Нагадаємо, 5 березня у Кремлі пройшла зустріч президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.

Раніше прем'єр Ізраїлю зателефонував Путіну, щоб домовитися про мир в Україні.

Як повідомлялося, Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.