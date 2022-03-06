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    Прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним

    Президент каже, діалог триває - Прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним

    Президент каже, діалог триває

    фото: Офіс президента

    Напередодні Беннет прибув у Росію

    Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом його зустріч із Володимиром Путіним. Про це Зеленський повідомив у Тwitter.

    «Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, 5 березня у Кремлі пройшла зустріч президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.

    Раніше прем'єр Ізраїлю зателефонував Путіну, щоб домовитися про мир в Україні.

    Як повідомлялося, Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.

    Теги: Ізраїль Путін Володимир Зеленський
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    Прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним