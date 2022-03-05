Це особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповане – Зеленський (відео)

Переходьте у наступ – президент до українців

Увечері 5 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до народу. Глава держави наголосив, що українці зараз на висоті свого духу і на максимумі можливостей, бо кожен на своєму місці робить усе задля перемоги.

«Мільйони людей стали одним цілим. Наддержавою духу… Ми всі разом витримали удар. Ми всі разом відбудуємо нашу державу», – наголосив Зеленський.

Президент сказав, що мешканці Херсона, Мелітополя, Бердянська, Конотопа, усіх міст і містечок, сільських громад, які виганяють окупантів, показують приклад особливого героїзму – протестувати, коли твоє місто окуповане. Хай і тимчасово.

«Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами. І ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР. І ти не відходиш. Саме тому окупація – тимчасово! Вона штучна. Наші люди, наші українці не відступають. Не здаються. Не зупиняють спротиву. Вони кричать окупантам – йди додому. Як російський корабель! Відтісняють їх з нашої території. Перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці! В усіх наших містах. Куди зайшов ворог. Відчуйте це. Переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Потрібно боротись! Кожного разу, коли є можливість. Як у Херсоні. Як у Бердянську. Як у Мелітополі. Як у Конотопі. Треба виходити і гнати це зло з наших міст», – наголосив президент.

Також Зеленський звернувся до мешканців так званих «ЛДНР»:

«Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставить не дано! Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время! Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированной территории. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стёрли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь за свои права! За свою свободу. Вместе с Херсоном. Вместе с Бердянском. Вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь, а не боятся всего. Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит. Якобы будет нападать. Якобы будет уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Это их работа. Врать каждый день. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните – Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков. На Чернигов. На пятисот-килограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев. На Бородянку. На разбитые школы. На взорванные детские садики. На разбитый харьковский Успенский собор. На то, что сделала Россия. Она же сделала это на ваших глазах. Защищайтесь! Иначе она заберёт и ваши жизни. Ваши дома. Украина в своих не стреляет. Мы не взрываем жилые дома. И все на Донбассе для нас всегда были и будут нашими людьми. Нашими гражданами. У Донецьку. Луганську. Херсоні. Бердянську. Мелитополі. Конотопі. В усіх наших містах В усіх містах нашої держави. В Україні. Слава Україні!».

Нагадаємо, напередодні Зеленський нагородив орденами та медалями 76 бійців.