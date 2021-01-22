Зеленський похвалився, що першим привітав наступника Меркель

Глава української держави став першим лідером, який переговорив з новим очільником ХДС одразу після підтвердження результатів виборів у партії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС), прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

Про це у п'ятницю ввечері повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава української держави став першим лідером, який переговорив з новим очільником ХДС одразу після підтвердження результатів виборів у партії. Президент України побажав голові Християнсько-демократичного союзу успіхів у його політичній діяльності.

Радий першим привітати @ArminLaschet після підтвердження результатів виборів. Для важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики , особливо в питанні досягнення миру на #Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2021

Армін Лашет висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 15 осіб у пожежі в Харкові.

Новий лідер ХДС наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини. Володимир Зеленський висловив щиру подяку за це й зауважив, що це дуже важливо для українців, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі.

«Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки і в наступному коаліційному договорі за підсумками майбутніх виборів до Бундестагу ця традиція буде продовжена», – зазначив Зеленський.

Також було обговорено можливість закріплення в майбутній коаліційній угоді європейської перспективи України.

«Сподіваємося також, що формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного курсу матимуть ще більш амбіційний характер, включаючи закріплення європейської перспективи України», – сказав Зеленський.

Співрозмовники домовилися розвивати потенціал співпраці між Україною та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія.

«Північний Рейн-Вестфалія – найпотужніша в економічному плані федеральна земля Німеччини. Тому особливо радий активному розвитку співробітництва між Україною та очолюваною вами федеральною землею», – зазначив президент.

Нагадаємо, з’їзд Християнсько-демократичного союзу Німеччини завершився обранням Арміна Лашета новим головою партії ХДС.

Лашет отримав 521 голос, його суперник, колишній політик, а потім корпоративний юрист, 65-річний Фрідріх Мерц – 466.

Таким чином, Лашет поведе блок ХДС/ХСС на вибори, які мають відбутися 26 вересня 2021 року. За підсумками виборів він може обійняти посаду канцлера Німеччини. Ангела Меркель ще у 2018 році заявила, що піде з посади голови уряду після виборів восени 2021 року.

Лашет, який з 2017 року є прем’єр-міністром найбільш густонаселеної землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія, є одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження центристського курсу Меркель.