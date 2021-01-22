«Однині воєдино». Зеленський привітав українців з Днем Соборності

За словами Зеленського, мрія про єднання ‒ це не щось у минулому, не ідеологічна рамка згори і не досягнення, яке може бути простим

Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що у майбутньому українці зможуть все подолати, для цього потрібно бути єдиними. По це йдеться у його вітанні до Дня Соборності.

«Маємо назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: щоб стати сильними – потрібно бути єдиними. Щоб стати єдиними – потрібно бути сильними. Досить розділень. Важливо пам'ятати, що соборність – це не тільки про територію. Одна з найдавніших мрій нашого народу – про єднання – фундаментальна мрія. Але її не можна досягти один раз і назавжди. Це постійна робота. Це щоденний рух», ‒ зазначив Зеленський.

За його словами, мрія про єднання ‒ це не щось у минулому, не ідеологічна рамка згори і не досягнення, яке може бути простим. Він наголосив, що це ‒ завдання вчити себе розрізняти власні емоції і штучно накручені політиками, поважати відмінності й інтереси інших у суспільстві та поступатися особистими амбіціями, коли це потрібно для спільного результату.

Зеленський нагадав цитату з Універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР, проголошеного 102 роки тому: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України…».

Глава держави переконаний, що ці слова викликають широкий спектр емоцій, а саме - радість від великого об’єднання передусім не просто земель чи територій, а об’єднання українців, та гордість за наших предків, які здійснили Акт Злуки, а разом з ним – віковічну мрію всіх борців за єдину, соборну Україну.

Як відомо, 22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.