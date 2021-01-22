Зеленський анонсував реформу соцпослуг через пожежу у Харкові

Президент зазначив, що у країні немає нормальних послуг для догляду за нужденними

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення в Україні ринку справедливих соціальних послуг для громадян після пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. Про це Зеленський заявив під час візиту у Харків.

Як наголосив президент, на тлі пожежі будинку літніх людей у Харкові, повинна бути проведена реформа надання соціальних послуг.

«Зараз на цьому трагічному кейсі треба зробити все. Дати повноваження місту, щоб можна було надавати людям такі послуги. Треба зробити на законодавчому рівні. Ми ж не знаємо, скільки таких об'єктів в країні знаходиться. Тому будуть законодавчі ініціативи. Повинна бути реформа», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що такі послуги можуть надавати як приватними, так і державними закладами.

«Люди можуть отримувати нормальні якісні послуги. Такий ринок справедливих соціальних послуг повинен бути відкритий в Україні. Сьогодні цього немає», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні завтра буде оголошена загальнонаціональна жалоба за загиблими у Харкові.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Як відомо, «пансіонату» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.