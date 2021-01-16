У Німеччині обрали наступника Меркель
Лашет одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження центристського курсу Меркель
Глава уряду землі Північний Рейн-Вестфалія 59-річний Армін Лашет обраний головою правлячої партії Німеччини. Рішення прийнято на з’їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Про це повідомляє DW.
Лашет отримав 521 голос, його суперник, колишній політик, а потім корпоративний юрист, 65-річний Фрідріх Мерц – 466.
Таким чином, Лашет поведе блок ХДС/ХСС на вибори, які мають відбутися 26 вересня 2021 року. За підсумками виборів він може обійняти посаду канцлера Німеччини. Ангела Меркель ще у 2018 році заявила, що піде з посади голови уряду після виборів восени 2021 року.
Лашет, який з 2017 року є прем’єр-міністром найбільш густонаселеної землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія, є одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження центристського курсу Меркель.
У своєму виступі перед суботнім голосуванням Лашет ще раз підкреслив важливість єдності. За його словами, ХДС не потрібен генеральний директор для управління, а швидше капітан команди, який буде керувати та підтримувати партію.
Лашет був одним із п’яти заступників федерального голови ХДС з 2012 року. Католик з регіону Рейн, він завжди був надійним партнером для голів партій. Коли Меркель зіткнулася з сильною протидією з боку частини своєї партії перед обличчям сотень тисяч біженців у 2015 році, Лашет залишався вірним союзником.
Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року, партія Меркель перенесла обрання нового лідера через коронавірус.