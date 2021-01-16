У Німеччині обрали наступника Меркель

Армін Лашет поведе блок ХДС/ХСС на вибори, які мають відбутися 26 вересня 2021 року

Лашет одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження центристського курсу Меркель

Глава уряду землі Північний Рейн-Вестфалія 59-річний Армін Лашет обраний головою правлячої партії Німеччини. Рішення прийнято на з’їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Про це повідомляє DW.

Лашет отримав 521 голос, його суперник, колишній політик, а потім корпоративний юрист, 65-річний Фрідріх Мерц – 466.

Таким чином, Лашет поведе блок ХДС/ХСС на вибори, які мають відбутися 26 вересня 2021 року. За підсумками виборів він може обійняти посаду канцлера Німеччини. Ангела Меркель ще у 2018 році заявила, що піде з посади голови уряду після виборів восени 2021 року.

Лашет, який з 2017 року є прем’єр-міністром найбільш густонаселеної землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія, є одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження центристського курсу Меркель.

У своєму виступі перед суботнім голосуванням Лашет ще раз підкреслив важливість єдності. За його словами, ХДС не потрібен генеральний директор для управління, а швидше капітан команди, який буде керувати та підтримувати партію.

Лашет був одним із п’яти заступників федерального голови ХДС з 2012 року. Католик з регіону Рейн, він завжди був надійним партнером для голів партій. Коли Меркель зіткнулася з сильною протидією з боку частини своєї партії перед обличчям сотень тисяч біженців у 2015 році, Лашет залишався вірним союзником.

Армін Лашет з 2017 року є прем’єр-міністром найбільш густонаселеної землі Німеччини Північний Рейн-Вестфалія.

Лашет вступив у ХДС ще у 18 років. Свого часу він вивчав право в університетах Мюнхена і Бонна. Проте свою кар’єру він розпочав як журналіст у 1986 році. Згодом він очолив редакцію газети KirchenZeitung Aachen. З 1995 до 1999 року – керував видавництвом Einhard-Verlag.

Паралельно з цим у 90-х роках він займався політичною кар’єрою. З 1999 до 2005 року – був депутатом Європарламенту.

Потім він посідав різні посади на своїй батьківщині.

У 2008 році він увійшов до національної ради ХДС.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року, партія Меркель перенесла обрання нового лідера через коронавірус.

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