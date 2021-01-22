Чому Зеленський не реагує на наміри реваншистів переписати історію України

Коли влада назначає в ДБР адвоката Януковича, то не варто очікувати від неї розслідування справ Революції Гідності

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Когда власть назначает в ДБР Бабикова, адвоката Януковича, а в Офис президента берут Татарова, заместителя начальника Главного следственного управления времен Януковича, то не стоит ждать от этой власти расследований по Майдану или радость от решения ЕСПЧ по Майдану.

Поэтому абсолютно понятны и молчание Зеленского по этому поводу и попытка реваншистов, при молчаливом согласии власти, переписать историю в школьных учебниках, которая зафиксировала их, как мерзавцев, воров и убийц. И если эта попытка перейдет к практической части, то придется выходить на протест. И хотя я против очередного Майдана, но искажать история не позволю. Я выйду. И не я один.

И не уверен, что этот протест закончится просто какими-то уступками власти. Это тот случай, когда протест может просто и быстро перерасти в снос власти. Поэтому Зеленскому и его прислуге лучше не злить украинцев. Мало ли что может произойти...

Я готов выходить и защищать историю Украины от фальсификации. А вы?

Джерело: блог Борислава Берези

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