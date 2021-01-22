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    Думки вголос

    Чому Зеленський не реагує на наміри реваншистів переписати історію України

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чому Зеленський не реагує на наміри реваншистів переписати історію України

    Коли влада назначає в ДБР адвоката Януковича, то не варто очікувати від неї розслідування справ Революції Гідності

    Мовою оригіналу

    Когда власть назначает в ДБР Бабикова, адвоката Януковича, а в Офис президента берут Татарова, заместителя начальника Главного следственного управления времен Януковича, то не стоит ждать от этой власти расследований по Майдану или радость от решения ЕСПЧ по Майдану.

    Поэтому абсолютно понятны и молчание Зеленского по этому поводу и попытка реваншистов, при молчаливом согласии власти, переписать историю в школьных учебниках, которая зафиксировала их, как мерзавцев, воров и убийц. И если эта попытка перейдет к практической части, то придется выходить на протест. И хотя я против очередного Майдана, но искажать история не позволю. Я выйду. И не я один.

    И не уверен, что этот протест закончится просто какими-то уступками власти. Это тот случай, когда протест может просто и быстро перерасти в снос власти. Поэтому Зеленскому и его прислуге лучше не злить украинцев. Мало ли что может произойти...

    Я готов выходить и защищать историю Украины от фальсификации. А вы?

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія Небесна сотня (Євромайдан) протест Володимир Зеленський
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