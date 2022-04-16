Зеленський поспілкувався з Джонсоном по телефону: що обговорили

Зеленський: «Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі»

Президент України Володимир Зеленський провів чергові перемовини з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

«Продовжив діалог з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України», – написав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом. Глава британського уряду з Польщі до української столиці їхав залізницею.

Нагадаємо, в Києві відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Зеленський та Джонсон прогулялися центром Києва.