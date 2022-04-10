Борис Джонсон у вагоні «Укрзалізниці» записав звернення до українців (фото, відео)

Борис Джонсон записав відеозвернення для усіх українських залізничників

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом. Глава британського уряду з Польщі до української столиці їхав залізницею.

Також Борис Джонсон записав відеозвернення для усіх українських залізничників. Політик наголосив на підтримці України та згадав про трагедію на вокзалі у Краматорську.

Прем'єр-міністр Великої Британії подякував українським залізничникам за їхню працю. Глава британського уряду відзначив і те, що в нас працівників Укрзалізниці називають «залізними людьми».

«Я чув, що вас тут називають «залізні люди». Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною професією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії», – заявив Джонсон.

Також глава британського уряду висловив співчуття українцям через їхні втрати та наголосив, що він подумки у Краматорську, де окупанти цинічно обстріляли залізничний вокзал.

Нагадаємо, в Києві відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським. Згодом Зеленський та Джонсон прогулялися центром Києва. Пд час прогулянки до них підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців.