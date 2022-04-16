Якщо Росія знищить захисників Маріуполя, перемовини припиняться – Зеленський

Зеленський зазначив, що після злочинів у Бородянці перемовини з Росією зайшли у глухий кут

Зеленський: «Знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах»

Якщо Росія знищить українських військових, які героїчно захищають Маріуполь, то можна ставити крапку у мирних перемовинах. Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю українським онлайн медіа.

При цьому голова держави згадав про вбивства російськими військовими мирного населення Бородянки Київської області.

«Маріуполь – це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що після злочинів у Бородянці перемовини з Росією зайшли у глухий кут. «Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше», – підсумував політик.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявив, що договір щодо миру з Російською Федерацією може складатися з двох окремих документів. Також Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

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