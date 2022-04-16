  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Якщо Росія знищить захисників Маріуполя, перемовини припиняться – Зеленський

    Зеленський зазначив, що після злочинів у Бородянці перемовини з Росією зайшли у глухий кут - Якщо Росія знищить захисників Маріуполя, перемовини припиняться – Зеленський
    Зеленський зазначив, що після злочинів у Бородянці перемовини з Росією зайшли у глухий кут
    фото скріншот відео

    Зеленський: «Знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах»

    Якщо Росія знищить українських військових, які героїчно захищають Маріуполь, то можна ставити крапку у мирних перемовинах. Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю українським онлайн медіа.

    При цьому голова держави згадав про вбивства російськими військовими мирного населення Бородянки Київської області.

    «Маріуполь – це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах», – наголосив президент.

    Зеленський зазначив, що після злочинів у Бородянці перемовини з Росією зайшли у глухий кут. «Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше», – підсумував політик.

    Нагадаємо, Зеленський раніше заявив, що договір щодо миру з Російською Федерацією може складатися з двох окремих документів. Також Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

    Читайте також: У Маріуполі підрозділ морської піхоти зміг вийти з оточення
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Якщо Росія знищить захисників Маріуполя, перемовини припиняться – Зеленський